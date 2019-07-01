مجدي عبدالغني يبرئ عمرو وردة من الفيديو الفاضح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفيديو الذي تم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول لاعب منتخب مصر عمرو وردة مع الفتاة المكسيكية “مفبرك”.

مجدي عبد الغني قال في تصريحات إذاعية: إنه استعان بخبير في الفيديو والمونتاج، وأثبت أن لقطات عمرو وردة مفبركة، ما يعد سببا رئيسا في التراجع عن قرار استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب.

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عبد الغني كان قد تضامن مع عمرو وردة في أزمته الأخيرة مع الفتاة المكسيكية، والتي أدت إلى استبعاده من معسكر “الفراعنة”، بقوله خلال مداخلة مع برنامج “راديو إنيرجي”: فيديو وردة قديم فعلا ولم يحدث في المعسكر، وأنا كرئيس جمعية اللاعبين المحترفين سأساند اللاعب، وسأعطي الفيديو لبعض المتخصصين ليتأكدوا من صحته، وبالصدفة أحد المشجعين أرسل لي بعض الأدلة في الشات الخاص بينه وبين الفتاة تثبت أن المحادثة مفبركة.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد استبعد عمرو وردة، بعد توجيه اتهامات له بالتحرش بفتاة مصرية تدعى ميرهان، وأخرى مكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قرر خفض عقوبة استبعاد اللاعب، واقتصارها على الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

زجاء في بيان الاتحاد أن القرار أتى في أعقاب اجتماع عقده وزير الرياضة أشرف صبحي، مع اللاعبين في مقر إقامتهم، بحضور رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة الذي أثنى على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن.