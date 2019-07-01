شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف برنامج الزمالك في معسكر قبرص.. «4 وديات أولها مع بطل الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، أنه تم الاتفاق على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق الخارجي الذي انطلق اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ويستمر حتى 13 يوليو الجاري، في إطار الاستعدادات الجادة لاستئناف مسابقه الدوري.

وأشار المشرف على الكرة، إلى أن الوديات ستكون أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، مع فرق تلعب في الدوري القبرصي.

وأضاف أمير مرتضى، تبدأ الوديات بمواجهة فريق أيل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم في أولى تجاربه الودية يوم ٥ يوليو، مؤكدًا أنه يثق تمامًا في أن الفريق سيحقق الاستفادة القصوى من معسكر الإعداد.

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت اليوم إلى قبرص لخوض معسكر إعداد الفريق الخارجي، وضمت قائمة الفريق 25 لاعبًا هم:

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في حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبدالمنصف

في خط الدفاع: محمد عبدالسلام.- عبدالله جمعة – محمد عبدالغنى – حمدي النقاز- محمود الشحات «مساك ٩٧» – يوسف محمود «مساك ٢٠٠٠» – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو

في خط الوسط: محمود عبدالعزيز – محمد حسن – يوسف حسن «وسط ٩٨»- محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم «أوباما» – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفي فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد «زيزو»

في خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد

كما حرص خالد جلال، المدير الفني للفريق، على اصطحاب مصطفي فتحي مع البعثة ‎لاستكمال برنامجه التأهيلي وتجهيزه فنيًا وبدنيًا للعودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية.