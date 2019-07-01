شكرا لقرائتكم صاحب وقفة شعبان يربك حسابات الأهلي الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب هشام شعبان مهاجم فريق شباب الأهلي مواليد 97 فى إرباك حسابات مسئولي القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد تألقه الملفت للنظر فى الموسم الأخير، ليصبح مطمع للعديد من الأندية سواء بالدوري المصري الممتاز أو الدوري السعودي.

ويخشى مسئولو النادي الأهلي، رحيل هشام شعبان بالمجان فى الموسم الجديد وعدم تحقيق أى استفادة مالية نظير رحيله، خاصة بعدما شاهد الجهاز الفنى للقلعة الحمراء اللاعب فى المستطيل الأخضر وأبدى إعجابه الشديد بقدراته الفنية.

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وأشتهر هشام شعبان خلال الأيام الماضية، بلقب "وقفة شعبان" بعد قيامة بالوقوف على الكرة خلال مباراة الأهلي والزمالك فى دوري الجمهورية مما تسبب فى أزمة خلال اللقاء.

ووضع مسئولو النادي الأهلي، سيناريو خاص للحفاظ على هداف فريق الشباب ومنع خسارة موهبته مستقبلا، وبالفعل عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء جلسة مع اللاعب للحديث عن مستقبله.

وأسفرت جلسة مدير الكرة بالأهلي مع شعبان على إعارة اللاعب فى الموسم الكروى الجديد لأحد أندية الدوري الممتاز، حال وجود صعوبة فى قيده بقائمة الفريق الأول وبالفعل يكثف النادي الأحمر من محاولاته فى الوقت الحالى لإيجاد عرض مناسب لمهاجمه الشاب.