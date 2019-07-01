شكرا لقرائتكم الزمالك يشكو كهربا للفيفا بـ 3 مستندات رسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك، على تقديم شكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب القلعة البيضاء، لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا تزال الخلافات تسيطر على علاقة كهربا ، مع مسئولي الزمالك، حيث تزداد الفجوة بين الطرفان يوميا فى ظل انقطاع اللاعب التام عن التواجد فى مقر النادي، لحضور التدريبات وكذلك غيابه عن معسكر قبرص الذى انطلق اليوم.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بشكل واضح وصريح، تمرد محمود كهربا على القلعة البيضاء، ورفضه الحضور للنادي نهائيا بداعى انتهاء عقده وعدم صحة العقد الحالى الذى يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، تقديم شكوى للفيفا خلال أيام ضد كهربا، موضحا أن تقديم الشكوى بشكل رسمى، يتطلب الالتزام ببعض الخطوات وبالفعل كانت الخطوة الأولى إحالة اللاعب للتحقيق وحال عدم حضوره ستكون الخطوة التالية شكواه لدى اتحاد الكرة المصرى ثم الفيفا.

أضاف المصدر أن شكوى كهربا ستتضمن 3 مستندات رئيسية وهى عقد اللاعب الممتد لمدة 3 سنوات قادمة، وبالتالى لا يحق له الرحيل دون إذن ناديه، وكذلك إيصالات استلام كهربا لمستحقاته طوال الفترة الماضية والتى تؤكد اعتراف اللاعب بصحة العقد وأخيرا كافة الغرامات الموقعة ضد اللاعب بداعى عدم حضوره لمقر النادي وغيابه التام عن التدريبات وكذلك معسكرين للفريق أحدهما بالقاهرة والآخر فى قبرص.