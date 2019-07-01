عبد الحفيظ يعقد جلسة مع الثلاثي عاشور والسولية والشحات

قام سيد عبد الحفيظ “مدير الكرة بالنادي الأهلي” بعقد ثلاث جلسات منفردة مع ثلاثي الفريق “عمرو السولية، حسام عاشور، حسين الشحات”، وتناولت تلك الجلسات الحديث عن العديد من الأمور الفنية التي تتعلق بالفترة القادمة.

وعقدت تلك الجلسات قبل بدء المران الصباحي للفريق اليوم، والذي أقيم على ملعب التتش، وقام خلالها مدير الكرة بتحفيز الثلاثي قبل أيام قليلة من الطيران إلى إسبانيا لدخول المعسكر الخارجي هناك ما بين الفترة 5 إلى 15 من يوليو الحالي.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر الخارجي بإسبانيا ثلاث لقاءات ودية في أيام 7 و11 و15 يوليو الحالي، ومن المفترض أن يستأنف المارد الأحمر مرانه في المساء على ملعب التتش بالجزيرة، بعد أن استقر المدير الفني للفريق “مارتن لاسارتي” على خوض التدريبات على فترتين في الصباح والمساء، في إطار تجهيز اللاعبين قبل الانطلاق إلى إسبانيا.