الزمالك يطير إلى قبرص اليوم لدخول المعسكر الخارجي

تستعد بعثة الزمالك إلى مغادرة القاهرة والطيران إلى قبرص اليوم الإثنين الموافق الأول من شهر يوليو، وذلك لدخول المعسكر الخارجي والذي سيشهد خوض الفريق الأبيض للعديد من المباريات الودية قبل استئناف الدوري الممتاز، بعد أن توقف مؤقتا بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر على أراضيها حتى 19 يوليو، والتي يشارك بها 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكان الفارس الأبيض قد دخل معسكرا مغلقا يوم الثلاثاء الماضي بمدينة السادس من أكتوبر حتى يوم الجمعة الماضي، وشهد مباراة ودية وحيدة ضد البطل الأوليمبي أقيمت مساء الجمعة على ملعب دريم وانتهت بفوز الفارس الأبيض بـ7 أهداف نظيفة.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعب راحة سلبية يومي السبت والأحد، للاستعداد للطيران إلى قبرص ودخول المعسكر الخارجي هناك، والذي سيشهد خوض العديد من المباريات الودية قبل استكمال الدوري العام، على أن يعود بعدها لخوض المباريات المتبقية بالبطولة المحلية أمام الأهلي، الجونة، والإسماعيلي.