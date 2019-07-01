عمار حمدي يخضع للاختبار الطبي قبل مران اليوم بالأهلي

خضع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي إلى الفحص الطبي للتعرف على مدي الإصابة وموقفه من المشاركة في مران الفريق اليوم، واطمئن الجهاز الفني للمارد الأحمر على حالة اللاعب، والذي يعاني من إصابة اليد منذ أمس الأحد، والتي غادر على أثرها ملعب التتش خلال مران الفريق أمس.

وكان اللاعب قد اشتكي من آلام اليد خلال مران أمس، وغادر ملعب التتش بصحبة طبيب الأهلي “خالد محمود” قبل الانتهاء من المران، وكان قد انتظم بين صفوف النادي الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بعد أن انتهت فترة إعارته إلى صفوف الاتحاد السكندري والتي استمرت لـ6 أشهر منذ شهر يناير المنقضي.

وسيطير المارد الأحمر إلى إسبانيا يوم الجمعة القادم، لدخول المعسكر الخارجي والذي سيشهد خوض المارد الأحمر ثلاث لقاءات ودية في السابع والحادي عشر والخامس عشر من شهر يوليو.