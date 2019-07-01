المنتخب يمنح الأساسيين راحة بعد الفوز على أوغندا

قام المدير الفني لمنتخب مصر بمنح لاعبي الفريق الأساسيين المشاركين في لقاء أوغندا مساء أمس الأحد، والذي أقيم على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والذي انتهى بفوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين دون مقابل للمنتخب الأوغندي.

ويخوض لاعبو المنتخب الذين لم يشاركوا في لقاء المنتخب الأوغندي بعض التدريبات البدنية استعدادا لمنافسات دور الـ16 بالبطولة، خاصة وأن المنتخب الوطني يواجه أزمة بدنية خلال منافسات الدور الأول بالبطولة، والتي عرضت العديد من اللاعبين إلى حالة من التعب والإرهاق، الأمر الذي يحاول المدير الفني للمنتخب التخلص منه قبل انطلاق مباريات دور الـ16 بالبطولة.

جديرا بالذكر أن المنتخب الوطني خاض ثلاث مباريات ضمن منافسات مرحلة المجموعات أمام زيمبابوي، أوغندا، والكونغو، تمكن من تحقيق الفوز في جميعها والتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.