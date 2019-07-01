الإسماعيلي يواصل تدريباته اليوم بعد راحة يومين

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو في إطار البرنامج التحضيري للموسم الكروي الجديد، بعد أن قام الجهاز الفني للدراويش بمنح اللاعبين فترة راحة لمدة يومين.

وكان الإسماعيلي قد خاض لقاء ودي أمام القناة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتعتير المباراة الودية الأولى للفريق في إطار الاستعدادات لمباراة الزمالك المتبقية من الموسم الجاري.

وكان المدير الفني للدراويش “محمود جابر” قد أعرب عن رضاه عن مستوي اللاعبين البدني والفني خلال التجربة الودية الأولى لهم قبل لقاء الزمالك، مؤكدا أنه الجهاز الفني سيعمل على مشاركة الفريق في العديد من المباريات الودية خلال الفترة القادمة لإعداد الفريق.

ويأتي الدراويش في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، وكان قد خاض 33 لقاء تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات فقط وتلقي الهزيمة في 10 مباريات أخري وتعادل في 13 لقاء.