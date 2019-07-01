علي لطفي يخضع للكشف الطبي قبل مران اليوم

خضع علي لطفي للكشف الطبي قبل المران الصباحي للأهلي اليوم، بعد أن تغيب عن مران الفريق أمس بعد الإصابة في السمانة، وكان حارس مرمي المارد الأحمر قد اكتفى بالتدريبات البدنية الخفيفة صباح أمس.

وكان لطفي يعاني من كدمة خفيفة في السمانة، مما جعل طبيب الفريق يمنحه راحة السبت من المشاركة في التدريبات الجماعية، ليخضع اليوم إلى الفحص الطبي في مران الفريق اليوم.

وكان لطفي قد تعرض مؤخرا إلى الإصابة في اليد أثناء تدريبات الأسبوع المنقضي، ليشارك من جديد في مران الفريق بعد التأكد من تعافيه من الإصابة، ليشتكي مرة أخري من آلام عضلة السمانة.

جديرا بالذكر أن الجهاز الفني للمارد الأحمر قام بعمل بعض القياسات البدنية للاعبي الفريق المنتظمين في التدريبات الجماعية، بعد الراحة التي منحها الجهاز للاعبين خلال الفترة الأخيرة قبل العودة من جديد والانتظام في التدريبات الجماعية.