المنتخب يضع برنامج تأهيلي لـ”عمرو وردة” قبل دور الـ16 بأمم إفريقيا

طالب المدير الفني للمنتخب الوطني “خافيير أجيري” بوضع برنامج تأهلي لـ”عمرو وردة” لتجهيز اللاعب للمشاركة في منافسات دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري.

وكان اللاعب قد ابتعد عن المشاركة بين صفوف المنتخب خلال المباراتين الماضيتين للمنتخب، بعد أزمة السوشيال ميديا التي كان طرفا بها، والتي أدت إلى عدم مشاركته في التدريبات لما يزيد عن 4 أيام.

وبعد أن استقر اتحاد الكرة على قبول الاعتذار الذي تقدم به وردة، قام الاتحاد بإصدار قرار باستمرار اللاعب مع منتخب الفراعنة وإيقافه حتى انتهاء الدور الأول للبطولة ومن ثم مشاركته من جديد في مباريات دور الـ16.

وكان منتخب مصر قد خاض ثلاث مباريات أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا بمرحلة المجموعات، انتهت جميعها بفوز المنتخب الوطني والتأهل إلى دور الـ16.