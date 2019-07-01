المنتخب يعلن غياب كوكا أسبوعا بعد الإصابة في الكاحل

تعرض أحمد حسن كوكا مساء أمس الأحد الموافق 30 يونيو إلى الإصابة في الكاحل خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام أوغندا، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين نظيفين دون مقابل للأخير بواسطة محمد صلاح وأحمد المحمدي.

وصرح طبيب المنتخب “محمد أبو العلا” مؤكدا أن اللاعب بحاجة إلى فترة علاج تتراوح بين 5 إلى 7 أيام؛ حيث أكد الأشعة التي أجريت أن اللاعب يعاني من كدمة قوية في الكاحل، وبمجرد الانتهاء من إجراء الأشعة بدأ مهاجم المنتخب في تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للشفاء من الإصابة.

وكان اللاعب قد توجه إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة الدولي لإجراء الأشعة اللازمة، والتي كشفت عن مدي حجم الإصابة التي يعاني منها وفترة الغياب.