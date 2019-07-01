الأهلي يوضح آخر تطورات حالة كريم نيدفيد

صرح النادي الأهلي موضحا آخر تطورات حالة كريم نيدفيد بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في الركبة، وأكد المارد الأحمر عودة اللاعب أمس من ألمانيا، بعد أن تم التأكد من تحسن حالته والخضوع لبعض الفحوصات الطبية، التي أكد أن نيدفيد يسير بشكل جيد على البرنامج التأهيلي الذي يخضع له للشفاء من الإصابة.

وكان نيدفيد قد خضع لجراحة في الركبة أجريت تحت إشراف البروفيسور فايلر بألمانيا، وما زال اللاعب يخضع للبرنامج التأهيلي ومن المقرر أن تكشف التقارير الطبية التي عاد بها اللاعب عن موعد مشاركته والانتظام في تدريبات الفريق تدريجيا.

جديرا بالذكر أن الأهلي سيطير إلى إسبانيا يوم الجمعة القادم، لدخول المعسكر الخارجي والذي سيشهد خوض المارد الأحمر ثلاث لقاءات ودية في السابع والحادي عشر والخامس عشر من شهر يوليو.