موعد مباراة مصر القادمة فى دور ال16 | جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 |  Egypt...

موعد “مباراة مصر ” القادمة فى دور ال16 على تايم سبورت وجدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، عشاق كرة القدم في كل مكان لنا موعد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر أيضًا، وقد استطاع المنتخب المصري أن يحصل على حق إقامة البطولة على أرضه مؤخرًا، وسوف نتعرف على جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية المنتسب إليها المنتخب المصري.

موعد مشاهدة مباراة مصر القادمة فى دور ال16 بكأس الأمم الأفريقية

مباريات منتخب مصر في دور ال16 كأس الأمم الأفريقية

يلتقى منتخب مصر اول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة C/D/E يوم السبت الموافق السبت 6 يوليو 2019 ولم يتم تحديد التوقيت حتى الان

المنتخبات المتوقع ان تقابل منتخب مصر وهم حتى الان

جنوب أفريقيا فى المجموعة D

كينيا فى المجموعة C

انغولا فى المجموعة E

وفى انتظار نتائج مباريات الجولة الثالثة من درو المجموعات

ترتيب مجموعة مصر ببطولة أمم أفريقيا 2019

الترتيب دولة المنتخب رصيد النقاط الأول منتخب مصر 9 نقاط الثاني منتخب اوغندا 4 نقاط الثالث منتخبالكونغو 3 نقاط الرابع منتخب زيمبابوى دون نقاط

تعرف على الآتي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

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جدول مواعيد مباريات المنتخبات الافريقية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019:

تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وهناك العديد من نجوم كرة القدم موجودين ضمن إطار تشكيل المنتخب المصري وهم:

ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2019