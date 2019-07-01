مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت كورة ستار kora star بث مباشر المغرب وجنوب...

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جنوب إفريقيا والمغرب بث مباشر مشاهدة المغرب وجنوب إفريقيا kora online كورة أون لاين رابط مباراة المغرب وجنوب إفريقيا كورة لايف kora live، تبدأ المباراة الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المغرب والرابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة عبر البث الأرضي المصري بقناة تايم سبورت وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق من جواد بده، ويتطلع عشاق الكرة المغربية للفوز بالثلاث نقاط ليصعدوا كأول للمجموعة.

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المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر kora hd المغرب كورة اتش دي بث مباشر جنوب إفريقيا والمغرب، وقد أكد المدرب الفرنسي “هيرفي رينارد” مدرب منتخب المغرب بأنه يتوجب على اللاعبين تقديم أداء جيد في المباراة للفوز بالثلاث نقاط التي تضمن تأهلهم كمركز أول في المجموعة لكن منتخب البافانا بافانا صعب ويحتوي على عدد كبير من اللاعبين الجيدين، وأضاف بأن التشكيلة ستتضمن تعديلات جديدة نظراً لصعوبة المباراة.

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