شوف ماتش Morocco على قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات...

الان يمكن تضبط اخر تحديث فى قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير ﻛﺄﺱ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ 2019 ملخص واحداث مباراة مصر وأوغندا قنوات على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2019 ، ينتظر متابعي الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي واحدة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة المقبلة حيث تقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر في الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن طرق متابعة البطولة والقنوات الناقلة عبر الأقمار الصناعية، وسوف نقدم لكم في السطور القادمة قائمة بالقنوات العارضة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وتردداتها.

من هنا تعرف خطوات حجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا:

تنقل قنوات بى ان سبورت ماكس وقناة تايم سبورت اليوم 4 مباريات من دوري المجموعات بكأس إفريقيا

مباريات اليوم الأثنين 1 يوليو بكأس الأمم الأفريقية

مباريات دور المجموعات وذلك يوم الأثنين 1 يوليو 2019 بمباريات قتالية بين المنتخبات الأفريقية وهي:

المباراة الموعد بتوقيت القاهرة صفحة المشاهدة المغرب :-جنوب أفريقيا 18:00 مباراة South Africa vs. Morocco ناميبيا : –ساحل العاج 18:00 مباراة ناميبيا – ساحل العاج تنزانيا – : الجزائر– 21:00 مباراة Tanzania vs. ALGIERS Advertisements كينيا :-السنغال 21:00 مباراة كينيا :-السنغال

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

الان القنوات الناقلة لكاس أمم إفريقيا 2019

سوف تقام بطولة كأس أمم أفريقيا ولأول مرة في جمهورية مصر العربية وذلك في أربع محافظات وهم القاهرة والسويس والاسماعيلية والإسكندرية في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وسوف يشارك في البطولة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر على قيام شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل بطولة أمم إفريقيا 2019 ، بالإضافة لقنوات Sabc الجنوب افريقية ، وشبكة ايرو سبورت ـ وقنوات bbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي.

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 و موعد مباراة مصر وزيمبابوي

القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس لأمم أفريقيا 2019

قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل عن القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر إقامتها في مصر وسوف تقوم عدد من القنوات بنقل وإذاعة هذه البطولة وعلى رأسهم مصر كصاحب الحق في بث وإذاعة عدد من مباريات البطولة مجانًا داخل الجمهورية حيث أنها صاحب الأرض والجمهور في هذه البطولة، ومن القنوات التي ستقوم بإذاعة البطولة:

تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات الناقلة لأمم أفريقيا مجاناً بث مباشر

اسم القناة معلومات استقبال القناة: القمر الصناعى -تردد-إستقطاب قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية : تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس – DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم – ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب – ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس – SPORT + Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

تحديث أعلنا صباحا قنوات ارينا سبورت نقل بطوله امّم افريقيا كامله المقامه في مصر والتي تنطلق والبدايه لمباراه الافتتاح

مصر VS زيمبابوي

‏Arena Sport 3 Serbia

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