شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات مهمة عن مباراة كينيا والسنغال فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام التاسعة مساءً، تنطلق مباراة كينيا والسنغال ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.
الإثارة والمتعة ستكون حاضرة فى مباراة السنغال وكينيا، على الرغم من تفوق "أسود التيرانجا" من ناحية الخبرة والقدرات الفنية والتهديفية، فى ظل تساوى حظوظ المنتخبين فى مرافقة الجزائر إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.
وأكد المدير الفني لمنتخب السنغال، فى وقت سابق، أن مواجهة كينيا ستشهد العديد من التغييرات، سواء على مستوى اللاعبين، أو الخطة داخل الملعب، وأن الجميع تعهد على تحقيق فوز كبير من أجل تعويض الهزيمة أمام الجزائر، موضحاً أنه سيعكف على تصحيح أخطاء لاعبيه من أجل عدم تكرارها فى مباراة اليوم أمام كينيا، خاصة أن جميع المواجهات بداية من كينيا لن تتحمل الأخطاء.
ويستعرض الخليج 365 7 معلومات عن المباراة المرتقبة
ـ تايم سبورت تنقل مباراة كينيا والسنغال
ـ المباراة تقام على استاد الدفاع الجوي
ـ يقع المنتخبان في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبى الجزائر وتنزانيا
ـ يحتل السنغال المركز الثانى برصيد 3 نقاط
ـ يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط
ـ ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال مازال يبحث عن أول أهدافه فى البطولة
ـ يحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما يتزيل الالمنتخب التنزاني المجموعة برصيد 0 ممن النقاط.
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