شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف رمضان صبحى النهائى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من جانب مسئولى النادى الأهلى لتجديد استعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارة اللاعب رسميا أمس وفقا للعقد المبرم.

ورفع مسئولو الأهلي القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحى إلى مليون جنيه إسترليني بدلاً من 750 ألفاً، وهى قيمة العرض الذى رُفض من جانب إدارة هيدرسيفيلد، وكثف مسئولو الأحمر من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية، بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسيفيد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.

ويكشف سوبر كورة الموقف النهائى لرمضان صبحى مع النادي الأهلي، ولمعرفة كافة التفاصيل اضغط هنا..