كيف علقت صحيفة "جاثيتا" الإيطالية على تألق محمد صلاح أمام أوغندا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت صحيفة "جاثيتا" الإيطالية محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى بـ"الساحر" وأمل المصريين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.
وقالت الصحيفة، إن صلاح نجم مصر فى تقدم متزايد، فلديه إرادة قوية تجعله يبذل قصارى جهده لتحقيق ما يسعى إليه، ونجح صلاح بالفعل فى إحراز هدفين فى مباراتى الكونغو وأوغندا.
وأكدت الصحيفة، على أن صلاح والمنتخب المصرى استطاعوا أن يصلوا إلى الفوز فى المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.
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