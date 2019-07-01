شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يعلق على تألق الشناوى مع المنتخب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر طارق سليمان، مدرب حراس الأهلى، عن سعادته بالمستوى الذى يقدمه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق مع المنتخب الوطنى، متمنياً أن يتوج بلقب أفضل حارس مرمى فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وقال طارق سليمان، فى تصريحات صحفية، "الشناوى قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس والتى انتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة أنهت بها مشوار الدور الأول بأمم أفريقيا برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات"

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وأشار سليمان إلى أن الشناوى كان نجم المباراة، ونجح فى التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة التى تعرض لها مرمى المنتخب، مؤكدًا أن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى فى البطولة، وأن الشناوى يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ على نظافة شباكه فى المباريات الثلاث الأولى من منافسات أمم أفريقيا، وهو أمر يدعو للسعادة والتفاؤل بشأن فرص اللاعب فى التتويج بلقب الأفضل فى البطولة الحالية ولكن هذا الأمر لا يكون فرديا وهو عمل جماعي، خاصة أن التتويج بالألقاب الفردية يحتاج إلى نجاح الفريق بشكل عام فى السير لخطوات بعيدة فى البطولة من أجل انتزاع لقبها فى النهائى.

واختتم مدرب حراس المرمى بالأهلى بالتأكيد على أن الفريق البطل عادة يحصد أغلب الألقاب الفردية فى البطولات، لذا أتمنى أن يستكمل منتخبنا الوطنى مشواره بنجاح، وأن يكون اللقب من نصيبنا للوصول للبطولة الثامنة، وكذلك الألقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة.