شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يحتفل بتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد حجازى، نجم دفاع وست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، بفوز الفراعنة على أوغندا فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

ونشر حجازى صوراً من مشاركته فى مباراة مصر وأوغندا عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر.

وكان منتخب مصر فاز على أوغندا بهدفين نظيفين بعدما فاز بنفس النتيجة على الكونغو فى الجولة الثانية، وبهدف نظيف على زيمبابوى فى الجولة الأولى، ليؤكد الفراعنة تأهلهم إلى دور الـ16.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.



حجازي في كرة مشتركة



حجازي



منتخب مصر