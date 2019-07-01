شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميداليات مصر فى بطولة بنين للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة فى حصد 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته فى بطولة بنين الدولية المقامة خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو، بواقع فضية وثلاث برونزيات.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

حصدت هادية حسني ببرونزية الفردي، كما توجت مع مواطنتها ضحى هاني بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي.

وحصلت أيضا هادية حسني مع زميلها أحمد صلاح على برونزية الزوجي المختلط.

فيما توجت اللاعبة ضحى هاني مع زميلها أدهم حاتم ببرونزية الزوجي المختلط.

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ويقود المنتخب الوطني فنيا دكتور رامي إبراهيم و كابتن محمد عبد الرؤوف دياب مدرب أحمال.

ويعقب المشاركة فى بطولة بنين، يطير منتخبنا لخوض منافسات بطولة كوت ديفوار الدولية أيضًا والمقامة فى الفترة من 4 وحتى 7 يوليو المقبل.

وحصد المنتخب الأول للريشة الطائرة ميداليتين فى بطولة موريشيوس الدولية ايضا و التى أقيمت قبل منافسات بنين ، حيث حصل زوجي الرجال ( أحمد صلاح & أدهم حاتم ) على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصل زوجي المختلط ( اللاعب / أدهم حاتم و اللاعبة / ضحي هانى ) على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.