شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى وعلى لطفى يغيبان عن المران الجماعى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى على لطفى، حارس مرمى الأهلى، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم، الاثنين، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعانى حارس الأهلى من إصابة بكدمة خفيفة فى عضلة السمانة أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال التدريبات الثلاث الأخيرة.

واكتفى عمار حمدى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم، وكان اللاعب قد غادر مران الفريق مساء أمس الأحد بعد إصابته بكدمة فى الكوع لم يتمكن على إثرها من استكمال تدريبات الكرة، وفضل الجهاز الفنى إراحة اللاعب من تدريبات الكرة اليوم وخوضه تدريبات تأهيلية خفيفة فى الجيم فقط فى إطار البرنامج العلاجى والتأهيلى الموضوع له.

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يذكر أن الأهلى يطير إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى.‎

وشهد مران الأهلى عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى 3 جلسات منفردة مع الثلاثى حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا خلال الفترة من5 إلى يوليو الجاري.