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رنيم الوليلى تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الثامن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف الجديد لسيدات الاسكواش لشهر يوليو الجارى.

وواصلت رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة هيمنتها على صدارة تصنيف السيدات للشهر الثامن على التوالى، منذ أن انتزعت تلك الصدارة فى ديسمبر الماضى، لتنهى هيمنة مواطنتها نور الشربينى التى دامت طويلاً.

وقدمت رنيم الوليلي موسماً مميزاً، حيث توجت بأكثر من بطولة بلاتينية، ووصلت إلى أكثر من مباراة نهائية لترفع رصيدها من النقاط في صدارة التصنيف العالمى.

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وفى المركز الثانى جاءت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم لسيدات الاسكواش.

وفى التصنيف الرابع واصلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة الشابه هيمنتها على هذا المركز للشهر الثانى على التوالي، فيما حافظت نور الطيب لاعبة هليوبليس على المركز الخامس الذى تراجعت إليه الشهر الماضى أيضاً متخلية عن المركز الثالث.

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