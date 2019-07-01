شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرفض الرد على اتصالات الزمالك ويواصل الانقطاع عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، الرد على الاتصالات التى تلقاها مؤخرًا من بعض مسئولى القلعة البيضاء، ليواصل اللاعب الانقطاع عن تدريبات فريقه.

وكشف مصدر مقرب من كهربا أن بعض مسئولى القلعة البيضاء وكذلك نجوم الزمالك القدامى يحاولون التواصل مع اللاعب عن طريق الاتصالات الهاتفية من أجل إيجاد حل لأزمته الأخيرة، إلا أن كهربا رفض الاستجابة لتلك الاتصالات ليواصل الانقطاع عن تدريبات الأبيض.

وكان مرتضى منصور قال إن "كهربا" حقق مكاسب من وراء النادى 150 مليون جنيه، قائلاً، "كهربا أصبح يمتلك سيارة بـ20 مليون جنيه بدلا من التوك توك، وطلعله بـ 80 مليون جنيه غير الهدايا التي كان يحصل عليها".

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وأكد رئيس الزمالك صحة عقد محمود كهربا مع القلعة البيضاء، مشددًا على أنه يبقى له 3 مواسم متسائلاً كيف لا يعترف بالعقد المبرم بينه وبين النادى رغم إمضاءه عليه وحصوله على مستحقاته المالية من هذا العقد.

ووجه منصور حديثه لكهربا من خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للنادى قائلاً، "كنت فى إنبى لا يعرفك أحد وأحمد رفعت، صانع ألعاب الأبيض المعار للفريق البترولى أفضل منك 100 مرة وكل ما تتنطط الغرامات شغالة"، مضيفًا: "تحدثت مع رئيس اتحاد الكرة ومصيرك هيبقى زي لاعبين كثيرون وانتهيت وبتعض الأيد التي مدت لك".

يذكر أن محمود كهربا قد انقطع عن تدريبات الزمالك منذ عودة الفريق من الراحة السلبية التى حصلوا عليها بعد انهاء مباراة الأبيض وحرس الحدود فى الدور الممتاز، قبل توقف المسابقة لانطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية وعرض مرتضى منصور، عقد كهربا والذى يكشف من خلاله إن عقد اللاعب مستمر لمدة 3 مواسم مقبلة وليس له حق الانتقال لنادى آخر بشكل حر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد مرتضى منصور على أن العقد الحالى بين الزمالك وكهربا تم توثيقه بإيصال رقم 51048 وتم سداد المقابل المالى الخاص بتوثيق العقد فى سجلات اتحاد الكرة وتابع مرتضى منصور من خلال ذلك الفيديو بالكشف عن حصول كهربا على أقساط عقده الحالى بإيصالات من النادى وهو ما يؤكد اعتراف اللاعب العقد الذى وقع عليه وتم دفع رسومه فى اتحاد الكرة بشكل قانونى.