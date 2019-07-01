شاهد.. مشوار الفراعنة فى الدور الأول بأمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر العلامة الكاملة فى الدور الأول ببطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.
وفاز منتخب الفراعنة على منتخبات كل من، زيمبابوى والكونغو وأوغندا، ليتأهل إلى دور الـ 16 محققا صدارة المجموعة الأولى.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.
و يرصد الخليج 365 مشوار الفارعنة فى الدور الأول كالتالى :الفوز على زيمبابوى 1 /0 .
نجح منتخب مصر فى الفوز على زيمبابوى بهدف أحرزه محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 41، لتحقق مصر أول ثلاث نقاط فى المجموعة الأولى.الفوز على الكونغو 2 /0
حقق المنتخب الوطنى الفوز فى المواجهة الثانية أمام الكونغو بهدفين دون رد أحرزهما أحمد المحمدى ثم محمد صلاح.الفوز على أوغندا 2 /0
ثم نجح الفراعنة فى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على أوغندا بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى.
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