شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب على فترتين في قبرص.. ومصطفى فتحي يرافق البعثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على فترتين، غدا الثلاثاء، بمعسكره الخارجي الذي انطلق اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ويستمر حتى 13 يوليو الجاري، في إطار الاستعدادات الجادة لاستئناف مسابقه الدوري.

‎وحرص خالد جلال، المدير الفني للفريق، على اصطحاب مصطفي فتحي مع البعثة ‎لاستكمال برنامجه التأهيلي وتجهيزه فنيا وبدنيا للعودة إلى المشاركة في المباريات الرسمية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت اليوم إلى قبرص لخوض معسكر إعداد الفريق الخارجي، وضمت قائمة الفريق 25 لاعبًا هم:

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في حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبدالمنصف

في خط الدفاع: محمد عبدالسلام.- عبدالله جمعة – محمد عبدالغنى – حمدي النقاز- محمود الشحات «مساك ٩٧» – يوسف محمود «مساك ٢٠٠٠» – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو

في خط الوسط: محمود عبدالعزيز – محمد حسن – يوسف حسن «وسط ٩٨»- محمد إبراهيم – يوسف إبراهيم «أوباما» – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفي فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد «زيزو»

في خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد