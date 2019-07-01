شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب تونس: تعاهدنا على ضرورة حسم الصعود لثمن النهائي أمام موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أسامة الحدادي لاعب المنتخب التونسي، على أهمية الفوز في المباراة المقررة غدا الثلاثاء، أمام موريتانيا على ملعب استاد السويس الجديد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

واستهل المنتخب التونسي مشواره في البطولة الأفريقية بالتعادل مع أنجولا 1 / 1 ثم تعادل مع مالي 1 / 1 ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد نقطتين متساويا مع منتخب أنجولا، بينما يتصدرها منتخب مالي برصيد أربع نقاط وتحتل موريتانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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وقال الحدادي: «هناك تحسن بين لقاءي أنجولا ومالي، لاعبو الفريق تحدثوا عقب لقاء مالي على ضرورة حسم الصعود للدور الثاني (دور الستة عشر)».

وأشاد الحدادي بصلابة دفاع منتخب بلاده والتطوير والتحسن في الجانب الهجومي.

كما أشاد الحدادي بتطور مستوى منتخب موريتانيا قائلا إنه فريق جماعي ويقدم كرة قدم حديثة.