اخبار الرياضه

كريم نيدفيد يعود من ألمانيا ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يعود من ألمانيا ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألمانيا أمس الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

يذكر أن نيدفيد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة على هامش مران الاهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريم نيدفيد يعود من ألمانيا ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا