شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يعود من ألمانيا ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألمانيا أمس الأحد، بعد الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي بنجاح وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية التي أثبتت سير اللاعب بشكل نموذجي في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

يذكر أن نيدفيد خضع لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر، ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي في القاهرة على هامش مران الاهلي.