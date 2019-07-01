شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «كهربا» مرتبط بتعاقد مع الزمالك 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تعاقد ناديه مع محمود عبدالمنعم «كهربا» موثق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يحق له الإنتقال لأي مكان حالياً.

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وقال مرتضي منصور في فيديو مصور نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، إن محمود كهربا يرتبط بتعاقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك مضي منهم عامان ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر.

وأضاف أن كهربا تغيب عن التدريبات منذ بدء فترة الإعداد وسيتم توقيع عقوبات عليه بناء على هذا الأمر.

وكانت تقارير إعلامية قد قالت قبل بضعة أيام أن كهربا قد وقع للنادي الأهلي المصري لمدة 5 سنوات مقبلة.