شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: نظافة شباك «الشناوي» تقربه من لقب الأفضل في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مع المنتخب الوطني، ويتمني أن يتوج بلقب أفضل حارس مرمي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

وأضاف سليمان، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس، والتي انتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة أنهت بها مشوار الدور الأول بأمم أفريقيا برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات».

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وأشار إلى أن الشناوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة التي تعرض لها مرمي المنتخب، مؤكدًا أن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى في البطولة.

وأكد سليمان أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى من منافسات أمم أفريقيا، وهو أمر يدعو للسعادة والتفاؤل بشأن فرص اللاعب في التتويج بلقب الأفضل في البطولة الحالية ولكن هذا الأمر لا يكون فرديا وهو عمل جماعي، خاصة أن التتويج بالألقاب الفردية يحتاج إلى نجاح الفريق بشكل عام في السير لخطوات بعيدة في البطولة من أجل انتزاع لقبها في النهائي.

واختتم مدرب حراس المرمى بالأهلي، بالتأكيد على أن الفريق البطل عادة يحصد اغلب الألقاب الفردية في البطولات ولذلك أتمنى إن يستكمل منتخبنا الوطني مشواره بنجاح وأن يكون اللقب من نصيبنا للوصول للبطولة الثامنة وكذلك الألقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة.