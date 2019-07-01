شكرا لقرائتكم انتخاب فهد الناصر رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت - أ ف ب - | منذ 42 دقيقة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 14:41

شدد الرئيس الجديد للجنة الاولمبية الكويتية، الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد، الذي انتخب في منصبه رسميا على ان مجلس الادارة الجديد وضع نصب عينيه خطة عمل وجملة اهداف لتطوير الرياضة المحلية.



وبدأت الرياضة الكويتية الأحد، عهدا جديدا بعدما انتخبت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الاولمبية والمؤلفة من 16 اتحاداً، مجلس ادارة جديد على رأسه الشيخ فهد، وبالتالي طوت صفحة "خارطة الطريق" المخصصة لحل الأزمة الرياضية

واعلن فهد في بيان تلاه عقب انتخابه، ان الرياضة الكويتية تحتاج خلال الفترة المقبلة الى عمل جماعي بلا مجاملات.

Advertisements

واضاف "سنسعى الى تقوية علاقاتنا مع المؤسسات الدولية وتقييم العمل الاداري في اللجنة وتهيئة افضل السبل لاعداد وتأهيل رياضيين ينافسون بقوة في استحقاقات مقبلة ومنها اولمبياد طوكيو 2020".

ومن المتوقع ان تُصدر اللجنة الأولمبية الدولية خلال اليومين المقبلين قرارا برفع الايقاف نهائيا عن الكويت، بعد تنفيذ الخارطة، حيث تواجد خلال العملية الانتخابية الاحد ممثل عنها هو جيروم بوفيه، بالاضافة الى عدد من اعضاء اللجنة السداسية المكلفة حل الأزمة.

وانتخب الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الذي اصبح الرئيس العاشر للجنة منذ 1957، على رأس مجلس الادارة بإجماع اعضاء الجمعية العمومية اي 16 اتحادا، وهو ما انطبق على نائبه محمد جعفر وامين السر العام حسين المسلم والأعضاء الشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد، الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد، علي جابر المري، نائل عبدالله العوضي، مساعد عدنان العجيل وسعود هلال الحربي.