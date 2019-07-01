بعثة الزمالك تتوجه لقبرص...

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جدة - عمرو شويل غادرت بعثة نادي الزمالك القاهرة متوجهة إلى قبرص استعدادا لدخول الفريق في معسكر مغلق لمدة 13 يوما هناك استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكر قبرص 4 مباريات ودية في أيام 5 و 8 و10 و12 يوليو الحالي. وتتكون بعثة الزمالك من:أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبدالحميد بسيوني المدرب العام وامير عزمي مجاهد وتامر عبدالحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر . وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم : Advertisements حراسة المرمي : عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف. في خط الدفاع : محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو. خط الوسط : محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.

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