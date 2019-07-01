شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية خفيفة لـ على لطفى خلال مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بسبب معاناته من إصابة بكدمة خفيفة في عضلة السمانة أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال التدريبات الثلاث الأخيرة ، اكتفى علي لطفي حارس مرمي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفي عمار حمدي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، وكان اللاعب قد غادر مران الفريق مساء أمس الأحد بعد إصابته بكدمة في الكوع لم يتمكن علي إثرها من استكمال تدريبات الكرة، وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من تدريبات الكرة اليوم وخوضه تدريبات تأهيلية خفيفة في الجيم فقط في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.

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يذكر ان الأهلي يطير إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.‎

وشهد مران الاهلى عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي 3 جلسات منفردة مع الثلاثي حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من5 إلي يوليو الجاري.