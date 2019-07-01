شكرا لقرائتكم رسميا .. رمضان صبحى يعود لإنجلترا بعد انتهاء إعارته للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، و فشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادي هادرسفيلد الإنجليزى.

وشهدت الأيام الماضية، محاولات مكثفة من جانب مسئولو النادى الأهلى لتجديد استعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارة اللاعب رسميا أمس وفقا للعقد المبرم.

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ورفع مسئولو الأهلي القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحى إلى مليون جنيه إسترليني بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض الذي رُفض من جانب إدارة هيدرسيفيلد وكثف مسئولو الأحمر من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية، بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسيفيد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.

ويسافر المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك بعد تكليف محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض بشئون كرة القدم.