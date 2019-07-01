دورانت يعلن رحيله عن ستايت ووريرز إلى بروكلين نتس

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أعلن كيفن دورانت، نجم غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مرتين، الأحد رحيله عن فريقه والانضمام الى بروكلين نتس بعقد انتقال حر.

وانضم دورانت (30 عاما) الى غولدن ستايت في صيف عام 2016، وساهم الى قيادته الى إحراز لقب الدوري مرتين (2017 و2018)، قبل أن يخسر في نهائي 2019 أمام تورونتو رابتورز، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما تعرض لقطع في وتر أخيل في السلسلة النهائية ضد رابتورز، وهي إصابة يتوقع أن تبعده عن الملاعب لكامل الموسم المقبل.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل، نقلت شركة "ذا بوردروم" المملوكة من دورانت تأكيد الأخير "أنه سيوقع صفقة (...) مع بروكلين نتس".

ويتوقع أن تكون قيمة هذه الصفقة 164 مليون دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. وأتى الاعلان عنها مع فتح باب الانتقالات في دوري المحترفين، علما بأن قواعد الانتقال الحر تعني أن الفرق لا يمكنها توقيع عقود مع اللاعبين قبل السبت المقبل.

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وبحسب التقارير الصحافية الأميركية، رفض دورانت في وقت سابق هذا الشهر تفعيل العام الأخير من العقد الذي كان يربطه بغولدن ستايت، والذي كان من المتوقع أن يتقاضى بموجبه 31,5 مليون دولار.

وتشير التقارير الى أن نتس قد يقدم على تعاقد كبير آخر بضم كايري إيرفينغ من بوسطن سلتيكس لأربعة أعوام مقابل 141 مليون دولار.

وتعرض دورانت، أفضل لاعب في نهائي 2017 و2018 وافضل لاعب في الدوري عام 2014، لتمزق في وتر أخيل الايمن في الربع الثاني من المباراة الخامسة لسلسلة نهائي الدوري التي خسرها فريقه أمام تورونتو رابتورز، وخضع لعملية جراحية سيدخل بعدها في فترة تعاف طويلة.

وأتت الإصابة الأخيرة بعدما غاب دورانت لتسع مباريات في البلاي أوف بسبب إصابة في ربلة الساق في نصف نهائي المنطقة الغربية ضد هيوستن روكتس، قبل أن يصاب في وتر أخيل في أول مباراة بعد العودة.

وبلغ معدل دورانت في الدوري 26 نقطة مع 6,4 متابعات و5,9 تمريرات حاسمة، وقد رفع أرقامه الى 32,3 نقطة و7,7 متابعات في البلاي أوف، قبل أن يغيب عن محاولة فريقه إحراز لقب ثالث تواليا.