غوارديولا يرفض العودة لبرشلونة

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا أنه لا يخطط لفكرة العودة لصفوف نادي برشلونة من جديد.

المدرب الإسباني مازال يحلم بتحقيق لقب دوري الأبطال الأوروبي مع فريق مانشستر سيتي في السنوات المقبلة.

وقال بيب لاذاعة راديو كتالونيا : “أكثر ما يعجبني هو أنني أثبتت أن الأشخاص الذين قالوا إننا لا نستطيع اللعب بالطريقة نفسها مع برشلونة، في ألمانيا وإنجلترا كانوا مخطئين”.

وأكمل: “مع سيلفا وبيرناردو وأجويرو وستيرلينج، جميعهم يلعبون في الـ20 متر، لقد فعلنا ذلك ولم تنازل عن العديد من الأهداف وهيمنتنا على الموقف”.

وأشار: “لعبت مع مانشستر سيتي بنفس الأفكار التي علمتها لفريق شباب برشلونة في الدرجة الثالثة حينما كنت معهم”.

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وأتم: “في مانشستر سيتي لدي كل شيء هنا بكل أمانه، كل ما أحتاج إليه أجده، العمل في إسبانيا يكون الأمر صعبًا هناك، المشاعر ستكون مكثقة والمؤتمرات الصحفية أكثر صعوبة”.

وشدد: “لدي الرغبة في القيام بعملي هنا، لن أعود لبرشلونة أو ألمانيا، لن يمكنني الحصول على مرافق جيدة للعب في مكان خارج مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي الجميل”.

وأردف: “في مانشستر سيتي هناك تيكسيكي، مدير كرة القدم، وهو الشخص الأكثر أهمية في حياتي المهنية، لأنه وثق بي عندما لم أكن أحد، كذلك سوريانو الرئيس التنفيذي”.

وأنهى حديثه: “عندما أفوز أصبح في حالة جيدة، وعندما أخسر تتحول حالتي لأسوأ ما يكون، هذا هو جوارديولا في أي مكان، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك”.