أوين: صلاح يمكنه الوصول لرونالدو وميسي

يرى مايكل أوين لاعب المنتخب الانجليزي السابق أن المصري محمد صلاح يمكنه الوصول لمستوى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وصرح أوين في تصريحات نقلتها “ليفربول إيكو”: “أنا مُقتنع بأن ميسي رونالدو لم يكن سيصلا إلى أعلى مستوى لهما، ويحرز كل منهما الكثير من الأهداف، إذا لم يكن كل منهما في حياة الآخر”.

وأكمل حديثه: “ميسي كان يُسجّل هاتريك ثم يتوجب على رونالدو إحراز ثلاثية، وواحد أحرز أربعة أهداف والآخر فعل ذلك، واستمرت المنافسة فيما بينهم”.

وكان صلاح قد توج مع ليفربول بلقب هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.