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أوين: صلاح يمكنه الوصول لرونالدو وميسي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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يرى مايكل أوين لاعب المنتخب الانجليزي السابق أن المصري محمد صلاح يمكنه الوصول لمستوى الثنائي وليونيل .

وصرح أوين في تصريحات نقلتها “ إيكو”: “أنا مُقتنع بأن ميسي رونالدو لم يكن سيصلا إلى أعلى مستوى لهما، ويحرز كل منهما الكثير من الأهداف، إذا لم يكن كل منهما في حياة الآخر”.

وأكمل حديثه: “ميسي كان يُسجّل هاتريك ثم يتوجب على رونالدو إحراز ثلاثية، وواحد أحرز أربعة أهداف والآخر فعل ذلك، واستمرت المنافسة فيما بينهم”.

وكان صلاح قد توج مع ليفربول بلقب هداف في آخر موسمين.

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