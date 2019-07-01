برشلونة يحل مشاكله المالية

أكدت صحيفة آس أن اندي برشلونة نجح في أيام قليلة في جمع المال والهروب من عقوبات قوانين اللعب المالي النظيف.

ادارة جوزيب ماريا بارتوميو جمعت من المبيعات حتى الان مبلغ (87.5) مليون يورو، من رحيل باكو الكاسير (23)، سيلسن (35)، غوميز (25)، كاردونا (2.5) وكوكوريلا (2).

كان هناك عجز (70) مليون يورو، ولكن الآن البارسا يمكنه أن يتنفس، بعد ان تمكن من موازنة حساباته قبل اغلاق السنة المالية أمس الاحد.

ويخطط برشلونة لدفع أكثر من 300 مليون يورو في الصيف الجاري من أجل ضم الثنائي انتوان غريزمان ونيمار.