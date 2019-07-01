كشف حقيقة ارتباط برشلونة بضم رفيق ميسي

اهتمت صحيفة ماركا بالحديث عن حقيقة ارتباط نادي برشلونة بضم المهاجم الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز من صفوف انتر ميلان. وكانت تقارير أرجنتينية ربطت برشلونة بدفع 112 مليون يورو وكسر عقد لاوتارو مع النيراتزوري. يقدم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز أداء كبير مع منتخبه ووفقاً لإذاعة “La Red” الأرجنتينية فالبارسا تواصل مع وكلاء اللاعب في الساعات الماضية. من جانبها ذكرت ماركا أن اللاعب ليس ضمن حسابات برشلونة حيث يركز النادي في الوقت الجاري على الجمع بين نيمار وانتوان غريزمان.

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