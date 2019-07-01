جيانا فاروق تحتل المركز الثاني في التصفيات المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020

احتلت البطلة العالمية جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، المركز الثاني في التصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبياد في التصنيف الأوليمبي المؤهل لأولمبيادطوكيو 2020 لشهر يونيو في وزن -61 كجم. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل الي أوليمبياد طوكيو 2020.

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