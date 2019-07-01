منتخب السلة يتغلب على تنزانيا في تصفيات بطولة أفريقيا

نجح المنتخب الأول لرجال السلة في التغلب على تنزانيا صباح اليوم الإثنين في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة الإفريقية. الإفريقية. وتغلب المنتخب الوطني بنتيجة 97 مقابل 61 لمنتخب تنزانيا. وتعد هذه المباراة الإخيرة لمنتخب الرجال في التصفيات وتبقى المنافسة قوية بين مصر ورواندا وكينيا، وفي إنتظار إنتهاء أوغندا ورواندا لتحديد المنتخب الذي يتأهل للمشاركة في البطولة الإفريقية.

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