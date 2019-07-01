الزمالك يواجه بطل الكأس بأولى وديات معسكر قبرص

يواجه فريق الكرة بنادي الزمالكل فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم فى أولى تجاربه الوديه يوم ٥ يوليو الحالي بمعسكر أولى تجاربه الوديه يوم ٥ يوليو الحالي بمعسكرقبرص. ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره بقبرص الذي يستمر لمدة 13 يوما 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

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