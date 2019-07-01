تعاون مشترك بين إتحاد الجودو ورئيس جامعة تسكوبا اليابانية للإرتقاء باللعبة

التقى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الإتحاد المصرى للجودو مع رئيس جامعة تسكوبا اليابانية المتخصصة فى رياضة الجودو والتى تعد من أكبر الجامعات اليابانية فى هذه الرياضة ، وذلك فى منزل ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة ، وذلك لتوطيد أواصر التعاون بين الجامعة والإتحاد المصرى خلال الفترة المقبلة ، والإستفادة من الخبرة اليابانية فى الإرتقاء بالجودو المصرى أكثر وأكثر

، وزيادة عدد الأبطال القادرين على الفوز ببطولات عالمية وقارية ، والإستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل .

قال المهندس مطيع فخر الدين أنه أتفق مع رئيس الجامعة اليابانية على استضافة المنتخب المصرى لمدة 15 يوما فى معسكر بالجامعة قبل منافسات الألعاب

الأوليمبية مباشرة ، مشيرا إلى أنه اتفق أيضا على تبادل الزيارات والمعسكرات بين الجامعة والمنتخبات المصرية المختلفة ، مشددا على رئيس جامعة تسكوبا وافق على أن يسخر خبرات الجامعة وإمكانياتها لخدمة الجودو المصرى بعد الطفرة الهائلة التى شهدتها اللعبة خلال العامين الماضي والحالى والتى تولى فيها المجلس الحالى قيادة اللعبة .

وفى نهاية الزيارة فام مطيع فخر الدين بإهداء درع الإتحاد المصرى لرئيس جامعة تسكوبا اليابانية الذى قام بدوره بإهداء درع الجامعة لرئيس الإتحاد الجودو المصرى .