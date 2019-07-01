التقى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الإتحاد المصرى للجودو مع رئيس جامعة تسكوبا اليابانية المتخصصة فى رياضة الجودو والتى تعد من أكبر الجامعات اليابانية فى هذه الرياضة ، وذلك فى منزل ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة ، وذلك لتوطيد أواصر التعاون بين الجامعة والإتحاد المصرى خلال الفترة المقبلة ، والإستفادة من الخبرة اليابانية فى الإرتقاء بالجودو المصرى أكثر وأكثر، وزيادة عدد الأبطال القادرين على الفوز ببطولات عالمية وقارية ، والإستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل .
قال المهندس مطيع فخر الدين أنه أتفق مع رئيس الجامعة اليابانية على استضافة المنتخب المصرى لمدة 15 يوما فى معسكر بالجامعة قبل منافسات الألعاب
وفى نهاية الزيارة فام مطيع فخر الدين بإهداء درع الإتحاد المصرى لرئيس جامعة تسكوبا اليابانية الذى قام بدوره بإهداء درع الجامعة لرئيس الإتحاد الجودو المصرى .
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون مشترك بين إتحاد الجودو ورئيس جامعة تسكوبا اليابانية للإرتقاء باللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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