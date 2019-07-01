قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد جدا بالمستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مع المنتخب الوطني، ويتمني أن يتوج بلقب افضل حارس مرمي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.
وأضاف سليمان : الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس والتي انتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة انهت بها مشوار الدور الأول بأمم إفريقيابرصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات.
وأشار إلى أن الشناوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة التي تعرض لها مرمي المنتخب، مؤكدًا أن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى في البطولة. واكد سليمان أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ علي نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى من منافسات أمم إفريقيا،
واختتم مدرب حراس المرمى بالأهلي بالتأكيد علي أن الفريق البطل عادة يحصد اغلب الألقاب الفردية في البطولات ولذلك اتمني إن يستكمل منتخبنا الوطني مشواره بنجاح وإن يكون اللقب من نصيبنا للوصول للبطولة الثامنة وكذلك الالقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة
كانت هذه تفاصيل خبر طارق سليمان يشيد بأداء محمد الشناوي مع المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.