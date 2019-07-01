طارق سليمان يشيد بأداء محمد الشناوي مع المنتخب

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد جدا بالمستوى الذي يقدمه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق مع المنتخب الوطني، ويتمني أن يتوج بلقب افضل حارس مرمي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.

وأضاف سليمان : الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا أمس والتي انتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة انهت بها مشوار الدور الأول بأمم إفريقيا

برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات.

وأشار إلى أن الشناوي كان نجم المباراة ونجح في التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة التي تعرض لها مرمي المنتخب، مؤكدًا أن مستواه يرتفع من مباراة إلى أخرى في البطولة. واكد سليمان أن الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ علي نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى من منافسات أمم إفريقيا،

وهو أمر يدعو للسعادة والتفاؤل بشأن فرص اللاعب في التتويج بلقب الافضل في البطولة الحالية ولكن هذا الأمر لا يكون فرديا وهو عمل جماعي، خاصة أن التتويج بالألقاب الفردية يحتاج إلي نجاح الفريق بشكل عام في السير لخطوات بعيدة في البطولة من أجل انتزاع لقبها في النهائي.

واختتم مدرب حراس المرمى بالأهلي بالتأكيد علي أن الفريق البطل عادة يحصد اغلب الألقاب الفردية في البطولات ولذلك اتمني إن يستكمل منتخبنا الوطني مشواره بنجاح وإن يكون اللقب من نصيبنا للوصول للبطولة الثامنة وكذلك الالقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة