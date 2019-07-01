رسميًا.. آرون رامسي ينتقل إلى يوفنتوس

أعلن النجم الويلزي اَرون رامسي، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي السابق، عن انتقاله رسميا، اليوم الاثنين، إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الصيفية الجارية. الصيفية الجارية. ونشر نجم نادي أرسنال السابق، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنا انضمامه إلى صفوف السيدة العجوز. ومن المتوقع أن يصل رامسي في الساعات المقبلة إلى المركز الطبي الخاص بالنادي الإيطالي، للقيام بالكشف الطبي، تمهيدا لإتمام تعاقده مع اليوفي في صفقة انتقال حر.

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