أدريان رابيو يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس

يخضع النجم الإيطالي أدريان رابيو لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، للكشف الطبي في نادي يوفنتوس، استعدادا للانتقال إلى صفوف السيدة العجوز في الصيف الحالي. العجوز في الصيف الحالي. ونشرت صفحة نادي يوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور اللاعب الإيطالي أثناء الكشف الطبي. وسوف ينضم رابيو إلى اليوفي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مدة تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

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