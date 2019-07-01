عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٣ جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحاتجناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وجاءت جلسات عبدالحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على
وحرص عبدالحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من5 إلي يوليو الجاري.
ويخوض الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبدالحفيظ يجتمع بثلاثي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.