سيد عبدالحفيظ يجتمع بثلاثي الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ٣ جلسات منفردة صباح اليوم الاثنين مع الثلاثي حسام عاشور كابتن الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات

جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وجاءت جلسات عبدالحفيظ السريعة مع ثلاثي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي اليوم على

ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبدالحفيظ على تحفيز الثلاثي قبل انطلاق المران الذي يأتي قبل أيام من معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من5 إلي يوليو الجاري.

ويخوض الأهلي خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.