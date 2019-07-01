ديربي كاونتي يصدر قرارًا بشأن مفاوضات لامبارد مع تشيلسي

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، غياب فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، يوم الاثنين والثلاثاء عن تدريب الفريق، من أجل إنهاء مفاوضات نادي تشيلسي.

وأصدر كاونتي بيانًا رسميًا عبر موقع

الإلكتروني، أوضح فيه أن إدارة النادي أعفت لامبارد من تدريب الفريق يوم الاثنين والثلاثاء من اجل مواصلة مفاوضاته مع تشيلسي.

وأضاف البيان، أن إدارة النادي سيتعين عليها البحث على مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية أكدت اقتراب لامبارد من تدريب تشيلسي خلال الفترة المقبلة بعدما رحل الإيطالي ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق.