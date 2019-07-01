رياضة | مدرب موريتانيا: أتمسك بأمل الـ5 % أمام تونس

تحدث الفرنسي كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه غدا أمام تونس في ختام مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة.

وقال مارتينيز: "أعرف المنتخب التونسي جيدا وهو أحد أقوى فرق القارة، مواجهتنا معه ستكون صعبة جدا لكننا نتمسك بالأمل في خطف تذكرة التأهل للدور الثاني ".

وأضاف مارتينيز: "حتى لو نملك فرصة لاتزيد عن ال5% سنلعب على الفوز ودخول موريتانيا تاريخ كرة القدم الإفريقية ".

وتابع: ""بالطبع هناك خبرة أكبر للاعبي تونس عن لاعبي موريتانيا ، على الورق الأمور محسومة لتونس ولكن كرة القدم بها الكثير من المفاجآت.. لاعبي فريقو غير معتادين على اللعب في البطولات المجمعة كل ثلاث ايام لذلك نعمل على إعادة تأهيل الجانب البدني أولا فلدينا لاعبين يشاركون في أوروبا ويملكون بعض العقلية الإحترافية ، وتعثرنا أمام مالي ونجحنا في تلافي أخطائنا أمام أنجولا".